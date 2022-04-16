Російські окупанти переміщують окремі підрозділи забезпечення армій Східного військового округу

Українські воїни кожного дня війни розбивають все більше й більше загарбників. Саме тому ті підтягують свої останні сили.

Наприклад, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив. Але стягує ймовірне забезпечення. Про це повідомляє Генштаб.

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Йде переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження,

– повідомили в Генштабі.

Там відзначають, що найбільш активними росіяни є на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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