Російські окупанти штурмували порт у Маріуполі

У заблокованому Маріуполі ситуація залишається складною. Росіяни штурмували міський порт.

Також по місту продовжуються удари російської авіації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

До теми Росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря, – Генштаб

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту,

– кажуть у Генштабі.

Варто зазначити, що в місті досі залишаються близько 100 тисяч людей. Українські військові героїчно відстоюють його кожен метр. А президент заявив, що місто можна розблоковувати, мають стовідсоткове рішення.

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