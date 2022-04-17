Російські окупанти штурмували порт у Маріуполі
17 квітня 2022 , 07:09Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У заблокованому Маріуполі ситуація залишається складною. Росіяни штурмували міський порт.
Також по місту продовжуються удари російської авіації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
До теми Росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря, – Генштаб
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту,
– кажуть у Генштабі.
Варто зазначити, що в місті досі залишаються близько 100 тисяч людей. Українські військові героїчно відстоюють його кожен метр. А президент заявив, що місто можна розблоковувати, мають стовідсоткове рішення.
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