Російські окупанти знову обстріляли із "Градів" Нові Петрівці

Російські війська 19 березня вдруге обстріляли Нові Петрівці на Київщині. Обстріл села був із "Градів".

Через такі цинічні дії окупантів загорілось поле. Також пошкоджена автозаправна станція.

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Наразі пожежу вдалося ліквідувати. Потерпілих, на щастя, немає,

– повідомили в поліції Київщини.

Правоохоронці працюють на місці події та фіксують наслідки обстрілу.

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