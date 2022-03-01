Російські орки окупували територію цвинтаря у Бердянську

Російська армія цинічно веде війну в Україні, але ЗСУ впевнено відбивають атаки ворога. Та іноді орки роблять зовсім нелогічні речі.

Зокрема, у Бердянську російські військові окупували територію цвинтаря. Через це проводити захоплення на цвинтарі зараз не можна.

Російські військові нікого не допускають на цю територію. Це пряме порушення законів та звичаїв війни,

– повідомили в ОДА.

У Бердянську досі є серйозні проблеми зі зв'язком. Але ніч пройшла відносно спокійно.



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