Російські орки окупували територію цвинтаря у Бердянську
1 березня 2022 , 11:15Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОДА
Російська армія цинічно веде війну в Україні, але ЗСУ впевнено відбивають атаки ворога. Та іноді орки роблять зовсім нелогічні речі.
Зокрема, у Бердянську російські військові окупували територію цвинтаря. Через це проводити захоплення на цвинтарі зараз не можна.
Російські військові нікого не допускають на цю територію. Це пряме порушення законів та звичаїв війни,
– повідомили в ОДА.
У Бердянську досі є серйозні проблеми зі зв'язком. Але ніч пройшла відносно спокійно.
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