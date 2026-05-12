12 травня, 20:09
Російських полонених морпіхи 34-ї бригади нагодували "Макдональдсом"

Сергій Попович
Основні тези
  • Українські морпіхи 34 бригади замовили "Макдональдс" для російських полонених.
  • McDonald's залишив російський ринок у 2022 році через вторгнення в Україну.
Російських полонених нагодували "Макдональдсом". Такою щедрістю відзначилась 34 бригада морпіхів.

Про це повІдомили у United24.

Як російські полонені куштували "Макдональдс" у полоні?

Українські морпіхи 34 бригади замовили "Макдональдс" для полонених російських солдатів.

"Макдональдс" – це, напевно, не те, що ці російські військовополонені очікували в українському полоні, 
– зазначили у United24.

Російські полонені їдять McDonald's: дивіться відео

Зверніть увагу! На початку 2022 року McDonald's покинув ринок Росії у зв'язку з вторгненням в Україну. Пізніше колишні ресторани відкрилися під новою маркою "Вкусно і точка" ("Смачно і крапка"), однак рівень сервісу викликає питання. McDonald's зберіг за собою право викупити свої російські ресторани протягом 15 років.

У сховку росіян виявили канабіс і 35 літрів вина

  • На Донеччині у селі Золотий Колодязь у схованці росіян бійці "Азову" виявили канабіс і 35 літрів вина. Росіяни вбили свого напарника через побутовий конфлікт.

  • Згадуючи смерті своїх товаришів, полонені звернулися до Володимира Путіна з проханням зупинити війну, оскільки йому "не важко це зробити".

