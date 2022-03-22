Російські пропагандисти опублікували відео з полоненою волонтеркою Юлією Паєвською

Російські окупанти 16 березня в Маріуполі взяли в полон волонтерку Юлію Паєвську (Тайра) та її водія. Тепер пропагандистські ЗМІ показали із нею відео.

Окупанти безжально стирають Маріуполь з лиця землі. Волонтерка допомагала людям виживати.

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Що каже полонена на відео

Кадри опублікував російський пропагандистський канал НТВ. На них Тайра звертається до тих, від кого залежить евакуація людей із Маріуполя, який в оточенні окупантів. Каже, що там залишилося дуже багато мирних мешканців, які не змогли виїхати з різних причин.

Бойові дії тривають, ситуація стає дедалі гіршою. І там зовсім не місце для жінок, дітей, літніх людей. Я хотіла б, щоб знайшли рішення, яке дозволить вивезти усіх цивільних з міста Маріуполь, з цього пекла,

– сказала полонена.

Також висловила надію, що вдасться домовитися про режим тиші хоч би на кілька днів, щоб евакуювати ні в чому не винних мирних мешканців.

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