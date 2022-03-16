Російські пропагандисти вже обговорюють сценарій вторгнення в інші країни: хто ще під загрозою

Нові вкиди кремлівських посіпак показують, що Росія не збирається зупинятись. У шизоїдних планах Путіна і Ко може бути вторгнення Європу, яке почнеться зі Швеції та країн Балтії.

Про нові загарбницькі плани Кремля свідчать не лише дані української розвідки, а й наративи, які зараз просуває російське телебачення. Так, в одному з ефірів путінські посіпаки відкрито обговорювали сценарій захоплення Балтії.

До теми Журналістці, яка в ефірі росТБ вийшла з антивоєнним плакатом, призначили покарання

Зухвалі амбіції росіян щодо вторгнення в Балтію

У своїх хворій уяві пропагандисти вже намалювали план нового вторгнення. За їхніми словами, спершу Росія завдасть масований радіоелектронний удар по Балтії.

Натовські радари осліпнуть і нічого не бачитимуть,

– розмріялися рашисти.

Водночас на території швецького острова Готланд повинні висадитися російські військово-транспортні літаки. Вони доставлять зенітно-ракетні системи і берегові протиракетні комплекси "Бастіон".

"Захід досі нічого не знає", – продовжують свою маячню пропагандисти. У цей час калінінградське угруповання та білоруські сили мають перекрити Сувальський коридор, щоб ізолювати НАТО від балтійських країн.

Росіяни розглядають імовірність вторгнення у Балтію / Скриншот

Свою роль повинні виконати й "ввічливі люди". Щоправда, цього разу пропагандисти визнають, що мешканці Естонії, Литви та Латвії не зустрічатимуть їх із хлібом – сіллю. Та це не зупиняє бурхливу імперську фантазію.

"Коли вмикаються радари, Захід розуміє, що Росія зробила безпольотну зону радіусом 400 кілометрів навколо острова Готланд. А все Балтійське море контролюється "Бастіонами"... Нова влада балтійських країн оголошує "народні республіки"... Швеція підписує договір про нейтралітет, віддаючи при цьому Готланд в оренду Росії на 90 років", – такими хворими ідеями завершує свій спіч російський пропагандист.

В ефірі російського каналу обговорювали нове вторгнення: дивіться відео

Сподіваємось, НАТО якомога швидше наважиться закрити небо над Україною, адже зараз саме ми стримуємо кривавого диктатора.

До теми – Ставлення європейців до вступу України в ЄС: дивіться відео