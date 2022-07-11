Один із головних російських агітаторів міноборони росії Олександр Сладков, який завжди сидить у штабах, і зрідка виїжджає для зйомки сюжетів далеко від передової, раптом злякався, що його накриють українські HIMARS разом з черговим "центром прийняття рішень". І написав просто панічний піст, із виділеною жирним фразою: "Коли це бл...ство закінчиться?"

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Пропагандисти злякалися

Пропагандист Роман Сапоньков описав особисті враження про поразку ракетами HIMARS штабу російської армії у Чорнобаївці та складу боєприпасів. Приємно бачити описи Романа, що ракети б'ють точно, отже, мета знищена.

Головні рупори російської пропаганди, які намагалися показати перевагу російської армії над українською, злякалися, що тепер українські ракети зможуть дістати їх у тилу – там, де вони працюють.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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росіяни більше не вірять у свою перемогу

Українські журналісти працюють на передовій, у процесі роботи нас не лякають російські "Точки", "Калібри", авіація, артилерія, ми робимо свою справу, бо бачимо, як Україна згуртувалася заради нашої перемоги. російська пропаганда упевненість у своїй перемозі втратила.

І це ЗСУ тільки-но почали завдавати ударів HIMARS по тилах російської армії, відпрацьовано близько 30 штабів і складів, а їде ще більше ракетних установок і ще більше керованих ракет, удари посилюватимуться. І відбити ці удари росії нема чим.

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