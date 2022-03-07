Російські ракети пролетіли Молдовою, що вважається воєнною агресією, – Арестович

Росія 6 березня обстріляла Вінниччину. Ракети пролетіли Молдовою, що є актом воєнної агресії. Олексій Арестович запевнив, що країни НАТО повинні відреагувати.

Про це радник голови Офісу Президента сказав в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що ракети випускали з Чорного моря.

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"Калібрами вже не б'ють. Удар по Вінниччині був крилатими ракетами повітряного базування з літаків. Їх випускали з Чорного моря", – зауважив Арестович.

До речі, ракети пролетіли через повітряний простір Молдови, що вважається воєнною агресією. Зараз Молдові треба це з'ясовувати,

– наголосив радник голови ОП.

Він запевнив, що Молдова, Румунія, країни НАТО обов'язково дадуть оцінку цим діям.

Арестович про агресію Росії: дивіться відео



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