Маємо чим, – полковник запасу відповів, наскільки складно збивати реактивні БпЛА
- Реактивні БпЛА небезпечні через високу швидкість, але залишають тепловий слід, що полегшує їх виявлення ППО.
- Україна отримала зенітно-ракетні комплекси від партнерів, зокрема від Великої Британії, що дозволяє ефективно знищувати такі дрони.
Нещодавно окупанти атакували Київ безпілотниками з реактивним двигуном. Вони є досить небезпечними, зокрема, через швидкість польоту. Однак мають і недолік, який допомагає українській ППО.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що такі дрони залишають під час польоту певний слід. Україна має можливість ефективно їх знищувати, особливо після передачі зенітно-ракетних комплексів від партнерів.
Наскільки складно збивати реактивні БпЛА?
Військовий експерт пояснив, що реактивний БпЛА – це те саме, що крилата ракета. Хоч типи аероцілей можуть бути різні, їх об'єднує реактивний двигун. Такі дрони є небезпечними через свою високу швидкість.
Водночас реактивні двигуни залишають тепловий слід, що робить їх помітними для протиповітряної оборони.
Росіяни могли б масово ставити реактивні двигуни на БпЛА та застосовувати їх. Однак ми їх добре збиваємо, маємо чим – відбувається постачання зенітно-ракетних комплексів малої дальності з тепловими головками самонаведення,
– наголосив він.
Зокрема, Велика Британія передала Україні понад 10 сучасних комплексів Raven зі своїми ракетами та ще кілька з українськими ракетами Р-73.
Зверніть увагу! Під час атаки на Київ українські сили ППО знищили усі 10 БпЛА з реактивним двигуном.
Світан підсумував, що якщо правильно виставити систему протиповітряної оборони, безпілотники з реактивним двигуном будуть навіть пріоритетнішими для знищення, ніж прості дрони з двигуном внутрішнього згорання.
Які ще дрони використовує Росія?
- Росіяни почали застосовувати дрони для дистанційного мінування – окупанти переносять протитанкові міни ПТМ-3. Такі міни вже виявили у Полтавській та Рівненській областях. В такий спосіб ворог прагне уразити техніку ДСНС, поліції та інших служб, які прибувають на місце огляду чи ліквідації наслідків ворожої атаки.
- Також ворог модернізував БпЛА "Герань-2", який несе ПЗРК "Верба" та термобаричну бойову частину. Завдяки цьому дрон може спрямовувати ракети на українські дрони-перехоплювачі та лікати ППО.
- Авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів, що ворог вдосконалює свої безпілотники, які стали точнішими через нові рішення зі зв'язком і навігацією. Крім того, дрони Росії стали витриваліші до систем РЕБ.