Маємо чим, – полковник запасу відповів, наскільки складно збивати реактивні БпЛА

Нещодавно окупанти атакували Київ безпілотниками з реактивним двигуном. Вони є досить небезпечними, зокрема, через швидкість польоту. Однак мають і недолік, який допомагає українській ППО.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що такі дрони залишають під час польоту певний слід. Україна має можливість ефективно їх знищувати, особливо після передачі зенітно-ракетних комплексів від партнерів.

Наскільки складно збивати реактивні БпЛА?

Військовий експерт пояснив, що реактивний БпЛА – це те саме, що крилата ракета. Хоч типи аероцілей можуть бути різні, їх об'єднує реактивний двигун. Такі дрони є небезпечними через свою високу швидкість.

Водночас реактивні двигуни залишають тепловий слід, що робить їх помітними для протиповітряної оборони.

Росіяни могли б масово ставити реактивні двигуни на БпЛА та застосовувати їх. Однак ми їх добре збиваємо, маємо чим – відбувається постачання зенітно-ракетних комплексів малої дальності з тепловими головками самонаведення,

– наголосив він.

Зокрема, Велика Британія передала Україні понад 10 сучасних комплексів Raven зі своїми ракетами та ще кілька з українськими ракетами Р-73.

Зверніть увагу! Під час атаки на Київ українські сили ППО знищили усі 10 БпЛА з реактивним двигуном.

Світан підсумував, що якщо правильно виставити систему протиповітряної оборони, безпілотники з реактивним двигуном будуть навіть пріоритетнішими для знищення, ніж прості дрони з двигуном внутрішнього згорання.

Які ще дрони використовує Росія?