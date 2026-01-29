Росіяни були здивовані: майор запасу припустив, як знищили російські літаки Су-30 та Су-34

Росія втратила одразу два літаки Су-30 та Су-34, про це стало відомо 28 січня. Цікаво, що тривалий час окупанти боялися використовувати авіацію, розуміючи, що можуть її втратити.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що є два варіанти, як могли знищити російські літаки. Втрату бортів підтвердили й пропагандисти та висунули свої пояснення.

Як могли уразити російські Су?

У першому варіанті має бути далекобійна ракета повітря-повітря. Наприклад, у росіян є досить старі й неточні ракети, які літають на відстань 300 кілометрів. Якщо Україні передали засоби не на 60 – 80 кілометрів, а хоча б на 200, то тоді можна підлітати й збивати.

Зазвичай, росіяни літають у зонах, які вони вважають безпечними, де немає покриття наших засобів протиповітряної оборони. До того ж вони знають, що у нас немає ракет повітря-повітря і таких, що стріляють на далеку відстань. Тому були впевнені, що нічого страшного під час польоту не станеться.

Другий варіант знищення – це, те що ми бачили з російським літаком далекого радіолокаційного виявлення А-50. Річ у тому, що певні засоби протиповітряної оборони, наземні ЗРК, маскуючись, підтягуються ближче до лінії фронту і не вмикаються,

– пояснив Олексій Гетьман.

Коли радіолокаційна станція зенітно ракетного комплексу не працює – його дуже складно вирахувати, до того ж він замаскований. Коли літак підлітає у зону ураження, то все вмикається, а з цієї засідки можна робити пуски. На це потрібно декілька хвилин.

"Пуски робляться одночасно однією, двома чи трьома ракетами, щоб у російського літака не було шансу ухилитися. Одразу навіть може бути ураження артилерією. Так було з літаком ДРЛВ. Росіяни були здивовані, бо там, де він літав, не мало бути наших зенітно-ракетних комплексів", – підкреслив майор запасу.

Отже, є два варіанти: атака із засідки іноземними зенітно-ракетними комплексами, або атака з повітря іншими ракетами.

У Росії серйозні проблеми в авіації