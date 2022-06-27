Російські танки таки увійшли у країну НАТО, але не самостійно і не переможно

Російське озброєння, танки та іншу техніку можна побачити у столиці Польщі – Варшаві. Щоправда, потрапило все це туди не переможною ходою і не самостійно.

Українські військові доставили потрощене російське озброєння і військову техніку до польської столиці – там відкрито першу в Європі виставку знищеної російської зброї на території нашої держави. Зазначається, що це – лише незначна частина тієї багатотисячної кремлівської броньованої армади, що готова сунути на Україну та Європу, якщо її не зупинити сьогодні.

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У Варшаві відкрито виставку знищеної в Україні російської техніки

За понад 4 місяці боротьби проти навали окупантів, українські захисники й захисниці знищили близько 10 тисяч одиниць російської військової техніки та важких озброєнь. Цього вистачило б для забезпечення кількох європейських армій.

З-поміж іншого, українські ракети "Нептун" ліквідували флагман російського чорноморського флоту – крейсер "Москва". Востаннє корабель такого рангу росіяни втрачали 117 років тому, ще за часів імперії.

Мешканцям країн сучасної Європи складно уявити, скільки вогню й заліза нині стримує Україна, адже війни такого масштабу не було вже 80 років. Тому у Варшаві й відкрили виставку знищеної російської техніки під символічною назвою "За нашу і вашу свободу".

Виставка знищеної російської техніки та зброї у Варшаві / Фото Міноборони України / Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що ця виставка має на меті привернути увагу європейського суспільства до війни, з якою сьогодні має справу Україна. Кожен європеєць таким чином зможе наочно побачити, що і якими жертвами ми зупиняємо, захищаючи європейські кордони.

Крім того, виставка покликана показати, шо через територію України російські танки можуть потрапити в Європу винятково як експонати, втім для цього нас потрібно підтримати озброєнням.

Це перша подібна виставка на території країн ЄС та НАТО, яка відкриває серію таких виставок по всій Європі. Символічно, що це відбувається саме у Польщі. Адже і в тилу, і на передовій українці відчувають підтримку поляків. Польська зброя робить міцнішою нашу оборону на фронті. Ми завжди будемо це пам'ятати,

– додала Маляр.

До слова, у Міністерстві оборони підкреслили, що смертоносного озброєння у Росії є ще дуже багато. Тому, щоб протистояти російському терору мирних міст, Україні потрібна далекобійна зброя. Передусім це реактивні системи залпового вогню, щоб не підпускати російську артилерію та РСЗВ. Крім того, щоб закрити небо, нам потрібна авіація та ППО.

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