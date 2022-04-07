Російські танки знову не доїхали: бійці "Азову" яскраво знищили ворога в Маріуполі

Бійці полку "Азов", які героїчно захищають Маріуполь, розбили танки російських окупантів на вулицях міста.

Відео моменту знищення техніки опублікували на сторінці полку "Азов" в телеграм.

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На відео видно щонайменше дві одиниці розгромленої техніки ворога.

Знищення ворожих танків бійцями полку "Азов,

– підписали відео військові.

Вчора, 6 квітня, захисники Маріуполя пошкодили ще два танки, знищили склад боєприпасів ворога та ліквідували чимало ворожої піхоти.

До слова, відважним захисниками Маріуполя вдалося передати допомогу. Попри надскладну логістику, волонтери робитимуть це знову й знову.

Тим часом – окупанти замітають сліди звірських злочинів у Маріуполі: дивіться відео