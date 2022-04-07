Російські танки знову не доїхали: бійці "Азову" яскраво знищили ворога в Маріуполі
7 квітня 2022 , 17:12Читать новость на русском
Джерело:АЗОВ Маріуполь
Бійці полку "Азов", які героїчно захищають Маріуполь, розбили танки російських окупантів на вулицях міста.
Відео моменту знищення техніки опублікували на сторінці полку "Азов" в телеграм.
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На відео видно щонайменше дві одиниці розгромленої техніки ворога.
Знищення ворожих танків бійцями полку "Азов,
– підписали відео військові.
Вчора, 6 квітня, захисники Маріуполя пошкодили ще два танки, знищили склад боєприпасів ворога та ліквідували чимало ворожої піхоти.
До слова, відважним захисниками Маріуполя вдалося передати допомогу. Попри надскладну логістику, волонтери робитимуть це знову й знову.
Тим часом – окупанти замітають сліди звірських злочинів у Маріуполі: дивіться відео