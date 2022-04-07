Російські війська з Білорусі планують кинути на штурм Харкова та наступ на Слов'янськ

Російська армія була змушена відступити з Київської області, втікши до Білорусі.Та звідти окупантів знову планують кинути на війну проти України.

Російська армія не має особливих можливостей для ротації. Тож ті підрозділи, які зазнали поразок у боях проти українців, невдовзі знову опиняються на полі бою.

Варте уваги Німецька розвідка перехопила розмови росіян, де вони зізнаються, як розстрілювали мирних у Бучі

Після того, як українська армія пішла в контрнаступ у Київській області, російську армію звідти вирішили вивести на територію Білорусі. Там окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування. Все для того, щоб невдовзі знову відправитися на війну. За даними Генштабу ЗСУ, їх можуть направити для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку.

На Слобожанському напрямку в районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Також окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.

Росіян кидатимуть на забій

До цього інформацію про таке переміщення російських військ з Білорусі на Слобожанський напрямок давала й українська розвідка. Мова йшла про тих покидьків, які причетні до звірств у Бучі та інших містах та селах навколо Києва. Та, на відміну від решти окупантів, їм давали значно менше часу на відпочинок, після чого перекидали в "гарячі точки". В українській розвідці припускають, що так росіяни намагаються позбавитися зайвих свідків своїх кривавих злочинів.