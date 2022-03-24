Російські війська грабують та відбирають у фермерів сільськогосподарську техніку

Російські загарбники продовжують скоювати злочини та займатися мародерством. Через їхні злочини також потерпають фермери на окупованих територіях.

В Генштабі зазначили, що орки продовжують нести зазнавати значних втрат. Тому в країні-агресорці здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з-поміж військовозобов’язаних.

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Також у відомстві повідомили про злочини окупантів на окупованих територіях.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів,

– заначили в Генеральному штабі.

Яка ситуація в регіонах України станом на 24 березня: у відео