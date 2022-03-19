Російські війська вдарили з "Градів" по селу Велика Костромка на Дніпропетровщині

Окупанти цинічно обстріляли село Велика Костромка, що на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму зверненні.

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Окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню "Град". Село Велика Костромка розташоване в Апостолівському районі Дніпропетровської області.

Загиблих внаслідок обстрілу немає. Утім, окупанти пошкодили інфраструктуру населеного пункту.

О пів на дев’яту ввечері сьогодні "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська. Розбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв. Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба, – зазначив Олександр Вілкул.

Зараз окупанти перебувають поблизу адмінмежі між Дніпропетровською та Херсонською областями. Вони не просунулися в напрямку Кривого Рога.

Нагадаємо, тероборона замінувала прилеглі території Криворізького району Дніпропетровської області та підступи до самого Кривого Рогу, щоб не дати окупантам туди увійти. Тому мешканцям заборонили їздити територіями району: не можна пересуватися навіть полями, посадками, балками та польовими дорогами. Виняток – лише основні дороги загального користування між населеними пунктами.

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