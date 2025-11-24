Дісталися до Ла-Маншу: британський флот перехопив два російські військові кораблі

Росія збільшує свою військову присутність у водах Європи. Так, королівський флот Великої Британії нещодавно зупинив у протоці Ла-Манш два російські кораблі. Йдеться про корвет "Стойкий" і танкер "Єльня".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що за останні два роки активність російських військових суден у районі британських вод підскочила приблизно на третину. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

Як російські судна опинилося у водах Ла-Маншу?

Кораблі Росії прямували на захід через Дуврську протоку. У відомстві уточнили, що після первинного перехоплення корабель HMS Severn передав контроль над російськими суднами одному з партнерів НАТО біля французького узбережжя Бретані.

Однак він продовжив стежити за ситуацією з дистанції, залишаючись у готовності відреагувати на будь-які непередбачувані кроки.

До речі, корвет "Стойкий" вже не вперше опиняється в зоні уваги британських військових. У травні його вже супроводжували два кораблі Королівського флоту та авіаційний підрозділ 814-ї ескадрильї, коли російська група рухалася з Середземного моря до Балтійського, перебуваючи під спостереженням HMS Hurworth.

Крім того, минулого тижня з'явилася інформація, що російське розвідувальне судно "Янтар" помітили поблизу Шотландії. За даними британських військових, корабель застосовував лазерні системи, які заважали роботі пілотів.

Джон Гілі назвав такі дії "надзвичайно небезпечними" й підкреслив, що Лондон готовий відповідати на подібні провокації.

Міністр також зауважив, що активізація російських кораблів біля британських берегів є частиною ширшої тенденції "зростальної російської агресії", яка створює загрози не лише для України, а й для всієї європейської безпеки.

Зауважте! Політтехнолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що Росія, за оцінками німецької та данської розвідок, може готуватися до широкомасштабного збройного конфлікту в Європі вже у 2029 – 2030 роках. Аналітики попереджають, що Москва здатна оперативно окупувати частину Балтійського регіону.

