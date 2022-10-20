Волонтери крадуть, держава не забезпечує: чому мобілізовані росіяни не виживуть на Херсонщині

Можливості російського командування забезпечити усім необхідним свої бойові підрозділи в Україні, а також поспіхом сформовані загони частково мобілізованих, зменшуються з кожним днем. Ця ситуація буде погіршуватись, оскільки у пункти зборів та на фронти постійно перекидають все більше особового складу окупантів.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, все більше розбитих підрозділів російсько-терористичних військ на передовій поповнюють лише частково мобілізованими без будь-якої бронетехніки. Крім того, ще на початку мобілізації командири віддали розпорядження логістам скоротити постачання боєкомплекту, їжі та води на передову.

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Наказ утримувати вже захоплені території лунає від генералів, Путіна та його оточення, без урахування можливостей війська до виконання цієї задачі.

Забезпечення є просто нікчемним

Нестачу харчів, БК та техніки російські війська відчувають практично по всій лінії фронту, однак особливо ці проблеми стосуються загонів окупантів на правому березі Херсонської області.

На передову туди часто не доїжджають ані військові-снабженці, ані численні волонтери, які все ж таки є достатньо активними у Росії. Втім, суттєво збільшити боєздатність угруповань такі діячі не можуть.

Волонтерський рух у країні-агресорці не здатен забезпечувати підрозділи всім необхідним, як це відбувається в Україні. З десяток розпіарених осіб збирає чималі за російськими мірками пожертвування від адептів Путіна, але більшість населення донатити на армію не вважає за потрібне.

Подекуди для купівлі кількох лопат чи генератора збори у російських спільнотах тривають кілька місяців. Втім, найбільш відомі волонтери справді здатні купувати для потреб окупантів і машини, і квадрокоптери, і тепловізори.

Втім, Однак у військо всі ці прилади потрапляють далеко не у повному об'ємі. Бо, по-перше, крадуть самі ж росіяни, а, по-друге, більшість привезених "плюшок" привласнюють собі командири.

Як приклад можемо розглянути 126 російську бригаду, що перебуває на Херсонщині. Особовий склад цього підрозділу за час повномасштабної війни змінився тричі. І якщо спочатку угруповання було укомплектоване контрактниками, то зараз воно майже повністю складається з частково мобілізованих. З бронетехніки у загону залишився лише один БТР, хоча раніше в окупантів було чимало танків і БМП.

Втім, після того, як ЗСУ вперше розбили склад бригади, російське командування вирішило укомплектувати її добровольцями та строковиками, а бронетехнікою забезпечити лише на третину від потреб. А от вдруге генерали не заморочувалися взагалі. Наприкінці вересня для утримання боєздатності угруповання росіяни перекинули на Херсонщину кілька сотень мобілізованих.

Піклується цією бригадою "прославлений" волонтер Олександр Таліпов, який у російських соцмережах постійно піариться на тому, наскільки велику допомогу фронту він надає. Втім, як тільки "чмобіки" та їх родичі почали бити на сполох та звертатися до нього по допомогу, фанат "русского мира" одразу ж заявив, що він "возить речі лише на передову", а також "допомагає багатьом підрозділам".

Зокрема й через це російські угруповання на Херсонщині здебільшого не зможуть вижити. Бо у таких умовах важко навіть без активних бойових дій.

Більшість волонтерських речей крадуть командири

Загалом для російського волонтерського руху цілком притаманні крадіжки на всіх рівнях. Квадрокоптери, приціли та інші речі здебільшого не доїжджають до своїх користувачів. Волонтери "купують" їх лише на словах, або ж передають командирам підрозділів. А ті вже привласнюють вироби собі, або ж банально одразу їх продають. Випадки, коли вдень волонтери звітують про прибуття дорогої продукції на передову, а ввечері ці ж гаджети з'являються на сайтах для оголошень, є для російсько-окупаційного війська нормою.

Більш цікавою є ситуація з волонтерською допомогою загарбникам засобами індивідуального захисту. Наприклад, один з найпотужніших російських волонтерів Олександр Жучковський не лише збирає донати для купівлі захисту ординців, але й отримує кошти від родичів того чи іншого бійця для придбання бронежилетів та касок і подальшої передачі їх терористам.



Волонтер Жучковський продає мобілізованим крадені зі складів бронежилети / Фото джерел 24 каналу

Але, за даними українських спецслужб, насправді він не купує ніяких виробів у спеціалізованих магазинах, а бере їх задешево зі складів російської армії.



У російській армії навіть посеред мобілізації масово розкрадають все зі складів / Фото джерел 24 каналу

То ж замість того, аби укомплектовувати мобілізованих, прапорщики банально продають їх бронежилети волонтерам, які після цього реалізують їх рідним російських військових.

Саме через всі ці чинники у російських окупантів на правобережжі Херсонщини немає шансів на виживання. Навіть без активних наступальних дій з боку ЗСУ більша частина загарбників не зможе дожити до грудня. А з урахуванням того, що українські оборонці не даватимуть мобілізованим спокою, їх життя закінчиться набагато раніше.