Російські військові вели списки злочинців, які знищили українську техніку: документи

Командири загарбницько-мародерських військ обіцяли своєму особовому складу додаткові виплати у разі знищення техніки ЗСУ. Через це військові злочинці намагалися старанно записувати всі свої "геройства".

За даними джерел 24 каналу у розвідці, майже кожен підрозділ ЗС РФ, який бере участь у війні в Україні, має бойові листки та списки бойовиків, які буцімто завдали ураження техніці нашої держави. Загарбники ретельно записують дату, місце та час, а також дані військового, причетного до знищення танку, БМП, пікапу чи іншої одиниці техніки.

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Фактично росіяни документують свої злочини. Тож принаймні деякі з окупантів у випадку потрапляння в полон вже не зможуть розповідати про те, як вони "навіть не встигли постріляти".

На Київщині лютували буряти

Згідно з паперами, які захопили українські військові внаслідок боїв та звільнення тимчасово окупованих територій Київської області, під столицею ворог утримував свої найбільш елітні угруповання.

Так, у районі Макарова та частково на ділянці Житомирської траси дислокувалася друга батальйонно-тактична група військ РФ, до складу якої входили бойовики 37 окремої мотострілецької бригади.

Це офіційне бандформування ЗС РФ під час боїв під Києвом втратило майже половину свого особового складу, а комбата Юрія Медведєва озлоблені солдати переїхали танком. За понад місяць боїв загарбники з 37 ОМБр нібито знищили 34 одиниці техніки українських військ. Втім, не зрозуміло, чи можна вважати ці дані реальними, адже окупанти могли навмисно завищувати власну ефективність на папері.

Та навіть якщо окупанти правдиво звітували про свою діяльність, з урахуванням їхнього озброєння та кількості – 1500 осіб – 37 окрема мотострілецька бригада показала себе надзвичайно слабкою.

Список військових злочинців, буцімто причетних до знищення української техніки

У паперах, які залишили після себе окупанти, вказано, що українську бронетехніку, пікапи та вантажівки нібито знищили:

Каркін Андрій Олександрович;

Кожин Дмитро Дмитрович;

Демчук Євген Вікторович;

Дубінін Володимир Миколаєвич;

Аносов Олександр Сергійович;

Галушко Василь Олександрович;

Жугдуров Белікто Борисович;

Дроздов Сергій Юрійович;

Гуральов Андрій Андрійович;

Махутов Андрій Кирилович;

Нєустроєв Миколай Миколайович;

Воронін Миколай Сергійович;

Бугранов Денис Емірович;

Саргаєв Валерій Валентинович;

Захаров Максим Дмитрович;

Максимчук Олександр Олександрович;

Ігумнов Олександр Якович;

Циденов Жамьян Владиславович;

Сиренов Улзи Батоєвич;

Бєлобородов Олексій Олександрович;

Ракжуров Олександр В'ячеславович;

Семенов Заір Зоригтоєвич;

Гатапов Ердині Бато-Жаргалович;

Трофимов Володимир Володимирович;

Агафонов Марк Олексійович;

Гомзяков Михайло Андрійович;

Верхушин В'ячеслав Миколайович;

Решетніком Володимир Васильович;

Нурієв Валерій Сергійович;

Сулейманов Магомедмірза Магомедрасулович;

Горський Олександр Олександрович;

Володимиров Микита Євгенович;

Леснєєв Леонід Олексійович;

Ванданов Анатолій Олександрович;



Списки російських військових, які нібито знищили у бою українську техніку / Фото джерел 24 каналу

Більшість з цих окупантів вже ніколи не зможе натиснути на спусковий гачок, оскільки їх доїдають вгодовані макарівські собаки. Проте, деякі терористи змогли вижити та були виведені за межі Київської області у Білорусь.

Скоріш за все, залишки 37 ОМБр зараз намагаються доповнити новим гарматним м'ясом з подальшим перекиданням на Харківщину чи на Донбас.