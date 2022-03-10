Російські військові захопили будівлю поліції у Городні для своєї бази

Ворожі окупанти зайняли приміщення поліції Городнянської громади. За їхніми словами, там буде розміщуватися їх військова поліція.

Таку інформацію у своєму відеозверненні повідомив Андрій Богдан Іванович міський голова Городнянської ТГ.

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Андрій Богдан розповів, що міській раді Городнянської ТГ сказали, що в приміщенні поліції буде розташована російська військова поліція. Міська рада продовжує працювати у своєму приміщенні у звичному режимі. Зараз ми працюємо над відновленням електроенергії у селах, додав міський голова.

Раніше повідомлялось, що 9 березня електроенергію вдалося відновити у Володимирському старостинському окрузі. Залишається без світла один населений пункт і половина села Сеньківки. Зауважимо, що проблем з постачання продуктів немає, у громаду привозять молоко, яйця, печуть хліб, але є проблеми з постачанням ліків.

В кого вдома є ліки, які можна ще використовувати, принесіть її нашим волонтерам. Вони будуть їх використовувати на потреби інших,

– сказав Богдан.

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