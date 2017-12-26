Російські офіцери можуть повернутись в зону АТО

Російські офіцери теоретично можуть повернутися в спільний центр по контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) на Донбасі.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, пише УНН. Він додав, що для цього потрібно змінити позицію Києва.

У нашому житті нічого неможливого немає, але для цього треба змінити позицію Києва, зробити так, щоб умови були гарантованими, а не залежали від волі якогось українського політика. Це повинен бути міжнародно затверджений кодекс ставлення до наших офіцерів. Я думаю, що це теоретично можливо,

– зазначив Карасін.

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Нагадаємо, що 39 російських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню залишили Україну.