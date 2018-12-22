Російські податківці зняли всі гроші з рахунків фабрики Roshen у Липецьку: відома причина

Басманний суд Москви продовжив арешт майна Липецької кондитерської фабрики Roshen на три місяці. Зокрема, арбітражні суди різних інстанцій скасували рішення, за якими податкові органи не могли здійснювати будь-які дії з майном фабрики Roshen у Липецьку до розгляду справ у судах по суті.

Про це повідомили у прес-службі корпорації.

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"Швидкість і однаковість прийнятих рішень щодо скасування забезпечувальних заходів (які податкові органи до цього неодноразово і безуспішно намагалися скасувати протягом 3-х років) викликають дуже великі сумніви в неупередженості та незалежності суддів, що прийняли ці судові акти. Вважаємо, що дані судові акти засновані не на законі та прийняті під тиском", – зазначили у повідомленні.

Так, російські податківці та судові пристави наклали арешт і прийняли інші заборонні заходи щодо виробничого обладнання та банківських рахунків Липецької кондитерської фабрики.

Всі гроші, що були на рахунках, призначені для заробітної плати персоналу, який залишився, були зняті в рахунок сплати податків, пені та штрафів, донарахування яких кондитерська корпорація Roshen не визнає і заперечує в арбітражному суді. Тобто фактично ще до прийняття арбітражними судами рішень по суті, податкові органи, користуючись нічим не обґрунтованими судовими актами про скасування забезпечувальних заходів, почали вживати заходів, які можна порівняти тільки з відвертим грабунком,

– повідомили у фабриці.

У Roshen запевняють, що продовжуватимуть оскаржувати дії податкової служби РФ у російських і міжнародних інстанціях.