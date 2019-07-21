Російські ЗМІ продовжували агітацію у день тиші, – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Росія продовжує провокації під час парламентських виборів, як робила це і під час президентських. Зокрема, російські ЗМІ продовжували агітацію під час дня тиші, а окупаційні війська продовжували порушувати режим тиші на Сході України.

Зокрема, російські ЗМІ продовжували розкручувати у день тиші власну пропаганду, повідомив глава МВС.

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Цікаво, що це працює на користь кандидатів від "Опозиційної платформи – За життя". На відміну від президентської кампанії, під час парламентських виборів ми не зафіксували серйозних кібератак,

– підкреслив Арсен Аваков.

Так само окупанти продовжують провокації і на лінії розмежування сил.

"Сьогодні четверо українських захисників підірвалися на міні. Двоє з них загинули", – розповів міністр.

Резюмуючи, він підкреслив, що задля забезпечення прозорості виборів, МВС продовжує співпрацю з американськими, канадськими та європейськими партнерами, а також з офісами Facebook, Google та Twitter.



Партії, які беруть участь у парламентських виборах / інфографіка 24 каналу