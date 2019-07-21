00:12
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Російські ЗМІ продовжували агітацію у день тиші, – Аваков

      437 Читать новость на русском
      Аваков: Російські ЗМІ продовжували агітувати за "Опоплатформу" у день тиші
      Аваков: Російські ЗМІ продовжували агітувати за "Опоплатформу" у день тиші / daily.rbc.ua

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Росія продовжує провокації під час парламентських виборів, як робила це і під час президентських. Зокрема, російські ЗМІ продовжували агітацію під час дня тиші, а окупаційні війська продовжували порушувати режим тиші на Сході України.

      Зокрема, російські ЗМІ продовжували розкручувати у день тиші власну пропаганду, повідомив глава МВС.

      Читайте також: Парламентські вибори – 2019: що відомо про перші порушення

      Цікаво, що це працює на користь кандидатів від "Опозиційної платформи – За життя". На відміну від президентської кампанії, під час парламентських виборів ми не зафіксували серйозних кібератак,
      – підкреслив Арсен Аваков.

      Так само окупанти продовжують провокації і на лінії розмежування сил.

      "Сьогодні четверо українських захисників підірвалися на міні. Двоє з них загинули", – розповів міністр.

      Резюмуючи, він підкреслив, що задля забезпечення прозорості виборів, МВС продовжує співпрацю з американськими, канадськими та європейськими партнерами, а також з офісами Facebook, Google та Twitter.

      Парламентські вибори, партії
      Партії, які беруть участь у парламентських виборах / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9542
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Опозиційна платформа – За життя ЗМІ Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 521
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2647
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2019
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      365
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук