У тому, що російських боксерів викинули з WBC, звинувачують Кличка

Виключення російських боксерів із рейтингів WBC добилися брати Віталій та Володимир Клички.

Про це у коментарі росЗМІ заявив тренер російських боксерів Едуард Кравцов.

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Вважаю, що, швидше за все, було проведено роботу українською стороною на конгресі WBC. Брати Клички надто багато приділили цьому уваги, і WBC, на жаль, ухвалив таке рішення,

– сказав Кравцов.

Він також висловив побоювання, що приклад WBC можуть наслідувати й інші боксерські організації.

Нагадаємо, Віталій Кличко – володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу у версії WBC. Віталій та Володимир Клички були володарями чемпіонських поясів усіх найбільших боксерських організацій.

Віталій та Володимир Кличко з чемпіонськими поясами / Фото Вікіпедія