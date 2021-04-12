У російських військових в окупованій Керчі під час "Пострілу пам'яті" заклинило гармату

В окупованій Керчі 11 квітня на території колишнього морського вокзалу провели акцію "Постріл пам'яті", на якій були заплановані залпи з 2 гармат. Однак у російських військових щось пішло не так.

Того дня у місті відзначали День визволення міста від нацистських загарбників, тому організували певні урочистості.

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Невдалі постріли з гармат російських військових

Знаряддя встановили так, аби постріли були спрямовані в море, в результаті гармати розвернули в напрямку російського берега.

Після команди "Вогонь!" одна з установок дала осічку, тобто гармата не вистрілила. Тому російські військові швидко перемістилися до іншої, з якої й зробили кілька успішних пострілів.

За інформацією на сайті "Керч ФМ", у результаті пострілів в розташованій неподалік будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки.

Ресурс "Керч – моє місто" пише, що "мирні жителі, що ніколи не бачили міць гарматної стрілянини, були вражені гуркотом".

День визволення міста від нацистських загарбників у Керчі

Його відзначали 11 квітня. Зокрема, в окупованому місті провели низку заходів: акції "Георгіївська стрічка" і "Постріл пам'яті", урочистий мітинг, легкоатлетичний забіг "Керченська миля", а також вечірній святковий концерт.

У російських військових в окупованій Керчі заклинило гармату: дивіться відео