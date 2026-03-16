Це не туристи: політолог відповів, чи заборонить Європа в'їзд у Шенген російським військовим

Керівники восьми держав Євросоюзу звернулися до президентів Євроради та Єврокомісії для ухвалення важливого спільного рішення. Вони закликали обмежити в'їзду до Шенгенської зони для росіян, які воювали у складі російської армії.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Артем Бронжуков, додавши, що за час повномасштабної війни є чимало випадків, коли російські злочинці, вбивці виїжджають за кордон. Ба більше, вони можуть навіть жити, відпочивати у країнах Європейського Союзу.

Дивіться також Вступ України до ЄС у 2027 – мрія чи ілюзія? Чи готовий Брюссель до членства Києва за новою схемою

Чи вдасться заборонити в'їзд росіянам у Шенген?

До цього часу з боку Європи не було системної та централізованої політики щодо цього питання. Усім зрозуміло, хто є основним агентом впливу російських інтересів всередині Європейського Союзу. Тому слід очікувати, що Угорщина й Словаччина всіляко блокуватимуть подібні ініціативи.

Однак, якщо ми подивимось на ті глобальні зміни які відбуваються у світі, вони у певних аспектах позитивно впливають на Європу. Поступово європейські лідери розуміють, хто така Росія та які загрози вона становить. Цілком ймовірно, що з часом вони зможуть швидше реалізовувати правильні ініціативи.

"Я думаю, це рішення на часі, й воно має непогані шанси для реалізації. Особливо от на фоні критики боку Трампа, який говорить, що перспективи НАТО сумнівні й він незадоволений, що європейські країни не готові долучатися до його авантюр. У цьому контексті роль України зростає", – підкреслив політолог.

Ставлення Європи до України змінюється

Звісно, нам дуже приємно бачити конкретні політичні сигнали з боку Європи. Наприклад, відкриття спільних виробництв, яке активно відбувається. Все це підтверджує, що Україні вдається достукатися до європейців.

Вони також розуміють, що мають брати на себе відповідальність, особливо з урахуванням жорсткої риторики Трампа. Недаремно у мережі останнім часом багато говорять про потенційний російський напад на Естонію чи на іншу країну Балтійську. Загроза справді дуже велика.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що США захищають європейські країни, а також співпрацюють з ними щодо України. Хоча нібито "можуть цього не робити". Причина нових різких заяв у тому, що Європа не підтримала Трампа під час ескалації на Близькому Сході.

"Вся увага США зараз сфокусована на Ірані й через це Європа знаходиться під потенційним ударом. А щодо російських військових треба ухвалені рішення, бо ми ж розуміємо, що це незвичайні туристи", – наголосив Артем Бронжуков.

Це може бути "спляча агентура", яка в критичний момент, коли росіяни розпочнуть вторгнення, почне працювати як диверсійна група. З цим уже зараз треба боротися, активно запускати ВПК.

Загалом говорити про інтеграцію України або у Північноатлантичний Альянс, або у новий військовий союз. Адже чітко зрозуміло, що без допомоги України Європа не зможе бути суб'єктною та захищеною.

Що кажуть на Заході про війну в Україні?