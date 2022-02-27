Російський "Аерофлот" з 28 лютого припиняє польоти до Європи

ЄС закрила повітряний простір для російських літаків. Тепер стало відомо, що авіакомпанія РФ "Аерофлот" з 28 лютого призупиняє польоти до Європи.

Перша російська авіакомпанія оголосила про скасування всіх рейсів до Європи.

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Своє рішення авіаперевізник пояснив рішенням низки держав закрити повітряний простір для російських авіакомпаній.

Додамо, що Європейський союз повністю закриває повітряний простір для всіх літаків Росії. Мовиться і про літаки олігархів. Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи літати над територією ЄС.

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