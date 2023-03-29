Російський блогер зробив оголене фото на священній горі острова Балі: як його покарали

Перебуваючи за кордоном та поринаючи у культури інших народів, варто поважати правила та традиції цих країн. Вочевидь, росіянин, який відвідував гору Агунг на Балі, про це забув.

Він вирішив, що буде чудовою ідеєю зробити оголене фото на вершині гори, яка вважається священною у місцевих жителів. Тож невдовзі фотографія, на якій чоловік позує зі штанами навколо щиколоток, стала вірусною.

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Мешканці Балі обурені

Однак при цьому вона викликала шквал обурення, особливо серед місцевого населення. Адже найвища точка острова, якою є гора Агунг, на думку індуїстів, є домом богів та символом бога Шиви.

За словами місцевого чиновника, поведінці російського туриста немає виправдання. Як наголосив керівник Офісу права та прав людини на Балі Ангіат Напітупулу, своїм вчинком турист порушив норми та не виявив поваги до місцевої культури.

Зазначимо, що це не перший випадок неповаги з боку росіян до місцевої культури. Так, у 2021 році на ще одній священній балійській вершині, горі Батур, російська пара вирішила зайнятися сексом та записати це на відео.

Покарання не забарилося

За такий вчинок Юрій Чілікін, а саме так звали російського блогера, вже встиг попросити вибачення перед індонезійцями. Він опублікував відео російською мовою в інстаграмі, де заявив, що його вчинок не має виправдання. "Єдине, що призвело до того, що сталося, це моє особисте невігластво", – сказав він.

Свій же вчинок він аргументував тим, що неправильно зрозумів символізм гори. Оскільки Агунг є символом бога Шиви, який уособлює чоловіче начало, то Юрій вирішив, що "було б прикольно" так зафіксувати момент підкорення чергової вершини.

Згодом він також взяв участь у спеціальній церемонії очищення гори Агунг. Цей ритуал часто проводять місцеві жителі після подібних інцидентів.

Однак ані вибачення, ані участь у церемонії чоловікові не допомогли. Його депортують з Індонезії та заборонять повертатися до цієї країни щонайменше шість місяців.

Таке рішення влади підтримали у соцмережах багато місцевих жителів. Ба більше, й почесний генеральний консул Росії на Балі погодився, що турист був "божевільним" і що його депортація була правильною справою.