Росія мала вивести флот з Криму ще 10 років тому: ексміністр сказав, що пішло не так

З 2007 року Україна пропонувала, щоб Росія поступово вивела свій Чорноморський флот з Криму до 2017 року. Росіяни сприйняли це як хамство та нахабство з боку української сторони і вирішили зробити все, щоб цього не сталось. У відповідь на це наша країна видала два укази.

Згідно з ними, російські військові не могли пересуватись між базами. Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що в момент, коли Москва вже фактично прийняла поразку, наша країна самостійно допомогла ворогу завдяки одній людині.

Дивіться також Росія втратила 4 десантні кораблі й вже збудувала 1 їм на заміну, але є нюанс

Що пішло не так з виведенням флоту Росії з Криму

За словами дипломата, росіяни максимально відтягували цей процес та виправдовувались, що вони не знали скільки кораблів є і де саме вони знаходяться. В цей момент українські дипломати зрозуміли, що стандартна дипломатія працювати не буде.

"Ми вирішили, що створимо росіянам складну ситуацію, якщо введемо регулювання військових між окремими їхніми базами. Тобто з різних точок вони часто комунікували та здійснювали логістику. Це був хороший момент сказати, що вони не зможуть вільно пересуватись українською територією, бо вони не орендують Крим чи Севастополь, а лише окремі маленькі військові частини", – сказав він.

Щоб пересуватись між частинами росіяни мали подати заявку, яку мали розглядати і Міністерство внутрішніх справ з огляду на безпеку, і Міністерство оборони з огляду на мілітарні дії, і Міністерство закордонних справ з огляду на відносини двох країн, і Прикордонна служба, адже росіяни перетинають держкордон. Розгляд такої заявки міг тривати один день або й місяць.

Україна підготувала та опублікували два накази про це. В Москві на урядовому рівні вже прийняли рішення, щоб виділити кошти на будівництво в Новоросійську нову базу, куди переміститься флот.

Однак з'явилось "але" – вибори Віктора Януковича і все пішло прахом. Після цього процес зупинився і згодом ми отримали Харківські угоди з пролонгацією (можливість перебування Чорноморського флоту Росії у Криму до 28 травня 2022 року – 24 Канал),

– пояснив Огризко.

Він додав, що роль дипломатії у державотворенні є дуже важливою. Однак без політичної волі – це ніщо, адже без неї дипломати не можуть нічого зробити самостійно.

Нагадаймо, що зараз Росія передислокувала майже всі бойові кораблі Чорноморського флоту до Новоросійська. Це вимушений крок для окупантів, адже під час повномасштабного вторгнення Крим і Азовське море майже повністю перебуває під вогневим контролем ЗСУ, зокрема Військово-морських сил.