Цього дуже не хотіли у Кремлі: яку неочікувану заяву озвучили у держдумі

Депутат російської держдуми від "Комуністичної партії" В'ячеслав Мархаєв раптово розкритикував Володимира Путіна та увесь Кремль. Він заявив, що ситуація в Росії погіршується через війну. Натомість влада намагається показувати, як усе добре. Такі меседжі все частіше лунають в РФ, що викликає роздратування в Кремлі.

Колишній міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що немає нічого дивного, чому зараз в Росії лунають такі заяви. Вже у вересні там відбудуться так звані вибори до держдуми. Різні депутати намагаються збільшити свою популярність.

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Яка ситуація в Росії?

За словами Огризка, російські комуністи завжди "пленталися в хвості" в Росії через відсутність конкретної позиції. Зараз там намагаються розповідати те, що сподобається російському населенню.

Зараз вони розповідають, що, умовно, не хочуть більше війни, а треба більше продуктів і так далі. Це завжди було гасло комуністів. Зібрати, розділити та перерозподілити. Все, що подобається російському плебсу. Не заробляти, а просто отримувати, бо так легше. На цьому комуністи можуть зіграти,

– зазначив Огризко.

Крім того, схоже на те, що режиму вже не вдається закрити рота усім, хто публічно висловлює незадоволення теперішньою ситуацією. Це ще один показник, що всередині російського політикуму йдуть процеси, які розхитують ситуацію в РФ.

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Додамо, в аналітичному матеріалі Foreign Policy вказують, що упродовж 2026 року диктатор Путін все більше стикається з проблемами на фронті та всередині країни. Втрати російської армії ростуть, а економіка все сильніше відчуває наслідки війни. На цьому тлі диктатор може спробувати посилити провокації проти Європи, щоб повернути собі ініціативу в ескалації.