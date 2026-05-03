До Фінляндії залетів невідомий дрон з Росії
- У Фінляндії зафіксували порушення повітряного простору невідомим дроном неподалік російського кордону, який потім залишив територію країни.
- Це вже п'ятий подібний випадок, і раніше на південному сході Фінляндії знаходили дрони, які, можливо, призначалися для ударів по території Росії.
Про це повідомило Міноборони країни.
Що відомо про дрон, який порушив повітряний простір Фінляндії?
Дрон помітили в районі муніципалітету Віролахті, що межує з Ленінградською областю Росії.
Його тип і походження наразі не встановлені. Згодом безпілотник залишив повітряний простір держави.
Інцидент розслідує Прикордонна служба Фінляндії. Очікується, що додаткові подробиці з’являться після завершення перевірки.
За даними мовника Yle, Збройні сили країни заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна з 01:57 до 08:00 у неділю. Ці міста також знаходяться біля кордону з Росії.
Це вже п’ятий подібний випадок у країні за останній час. Раніше на південному сході Фінляндії знаходили кілька дронів, які, за попередніми даними, могли бути українськими та призначалися для ударів по території Росії.
Раніше до Фінляндії залітали й українські дрони
Повітряні сили Фінляндії ідентифікували дрон, який порушив кордон у березні, як український Ан-196 "Лютий" та він впав біля міста Коувола.
Падіння українського дрона території Фінляндії підтвердив президент країни Александр Стубб.
Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що Україна вже ділиться всією необхідною інформацією з фінською стороною для з'ясування всіх обставин інциденту