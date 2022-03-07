Російський генерал, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився у Чугуєві

Цинізм росіян не знає меж. Серед військових держави-агресорки, які віддають злочинні накази, є уродженці України.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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"Генерал Росії, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився у Чугуєві. Це Харківська область. Працюємо. Гаага", – написала посадовиця.

Ворожий пілот, якого спіймали у Харкові, стверджує, що злочинні накази отримував від генерал-майора Олега Маковецького. Мовляв, той безпосередньо надсилав координати для бомбардування. Згодом командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1" Артем Вітко написав, що Маковецький народився 1966 року в українському Чугуєві.

Напередодні ЗСУ звільнили Чугуїв

6 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українським захисникам вдалося звільнити Чугуїв, який окупанти захопили у перші дні війни. Це місто розташоване над річкою Сіверський Донець у Харківській області. Загарбники зазнали значних втрат – як в особовому складі, так й у техніці.

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