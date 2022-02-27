Російський генштаб лякає свою ж армію "бандероавтомобілями" в Україні: курйозне відео

У Росії вигадують все нові "лякалки" про Україну та її армію. Такі заяви мають викликати страх в росіян. В українців вони викликають лише сміх.

В Росії заборонили говорити та писати про напад на Україну. Місцевий Роскомнадзор вже включив режим репресій проти ЗМІ, які висвітлюють ці події не лише з кремлівської пропаганди. Там заборонили називати це війною чи вторгненням.

Детальніше Роскомнадзор пресує опозиційні російські ЗМІ: змушує видаляти правду про війну в Україні

Відтак росіяни про війну в Україні можуть "дізнатися інформацію" лише з офіційних повідомлень Міноборони РФ. Їх раз на день проводить речник Ігор Конашенков. Про втрати російської армії він не говорить. Як і про обстріли міст України російськими ракетами та жертв серед мирного населення через це.

В одному з таких "повідомлень" він заявив про те, що в Україні використовують "бандероавтомобілі", які нібито мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберною стрілковою зброєю або мінометами.

Зважаючи, що це повідомлення розраховано на російського користувача, то цим лякають лише росіян.

Відео повідомлення про "бандероавтомобілі"