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24 Канал Новини України ВМС показали, що залишилось від російського корабля "Ізумруд"
14 липня, 21:24
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ВМС показали, що залишилось від російського корабля "Ізумруд"

Данило Жоров

Військово-морські сили у вівторок, 14 липня, атакували вороже судно "Ізумруд". Після того вони продемонстрували знімок з супутника, який підтверджує успішне ураження.

Відповідне фото ВМС ЗСУ опублікували у власних соцмережах

Що видно на знімку?

На фото можна побачити наслідки українського удару по судну. 

Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причальної стінки, 
– повідомили у ВМС.


Російський корабель "Ізумруд" / Фото ВМС ЗСУ

Військові заявили, що продовжують працювати над зниженням потенціалу Росії на морі. 

До речі, корабель "Ізумруд" мав довжину 62,5 метра, водотоннажність приблизно 630 – 750 тонн і міг розвивати максимальну швидкість до 27 вузлів. Також він мав вертолітний майданчик.  

Як ВМС уразили "Ізумруд"?

У вівторок, 14 липня, українські військові моряки відпрацювали по прикордонному сторожовому кораблю 2-го рангу ФСБ Росії "Ізумруд". Удару завдали із застосуванням морського безекіпажного комплексу Sargan-3000. 

Корабель пустили на воду у 2014 році. "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці. 

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