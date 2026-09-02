Летів на вибори – закінчилось пальне: російський Ми-8 скотився у кювет під час аварійної посадки

У Росії 2 вересня військовий гелікоптер Ми-8 здійснив "жорстку посадку", поки летів на так звані "вибори". Гвинтокрил опускався на трасу й скотився у кювет.

Причиною могла бути нестача пального. Про це повідомили російські ЗМІ.

Що відомо про інцидент?

Аварійна посадка транспортного засобу сталась на півдні Сахаліну. На борту, окрім трьох членів екіпажу, перебували представник Сахалінської обласної виборчої комісії та 4 журналісти місцевих телеканалів.

Гелікоптер повертався з мису Терпенія у Поронайському районі, де проходило дострокове голосування на псевдовиборах до Держдуми для мешканців важкодоступних районів.

На зворотному шляху, на підльоті до аеродрому Сокіл, вертоліт став різко втрачати висоту. Пасажири й члени екіпажу відбулися забоями та подряпинами,

– пишуть росЗМІ.

Вертоліт належить авіазагону №11 у Хабаровську. Повітряний транспорт спеціально для можливості проголосувати на віддалених територіях надає Міноборони країни-агресорки.

У мережі опублікували відео інциденту. Його прокоментував російський пропагандист, що є адміном тематичного авіаційного телеграм-каналу.

Він заявив, що причиною аварійної посадки стало самовимкнення обох двигунів через повне вироблення палива. До аеродрому гелікоптер не долетів близько 5 кілометрів.

Протягом 1 вересня та в ніч проти 2 вересня українські військові завдали ударів по низці військових цілей Росії. Також вони підтвердили знищення російського вертольота Ка-27, який був уражений 30 серпня 2026 року в районі аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї та літака МіГ-29, ураженого 27 серпня в районі аеродрому "Міллерово" у Ростовській області.