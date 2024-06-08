У Путіна закінчується час для прориву в Україні, – Bloomberg

Протягом кількох місяців активних наступальних дій російській армії вдалося досягти лише обмежених успіхів на полі бою. Ба більше, вже зараз військо Путіна починає втрачати перевагу. Часу для того, аби здійснити суттєвий прорив у нього стає все менше.

Захоплення Авдіївки, просування на Сході, наступ на Харківщині – ворог скористався з дефіциту зброї та боєприпасів, від якого потерпали Сили оборони, і зумів перехопити ініціативу. Водночас здатність росіян здійснити серйозний прорив залишається під великим знаком питання.

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У Путіна залишилося обмаль часу

Журналісти вважають, що в контрнаступу окупантів зменшуються шанси на успіх. По-перше, Київ вже отримує зброю на мільярди доларів від своїх союзників. По-друге, хоча, противнику і вдалося відкрити новий фронт на півночі Харківщині, він зазнає там величезних втрат, а мета створити "буферну зону" залишається наразі недосяжною.

З початку нового року чи не єдиним здобутком ворога стала стратегічно важлива Авдіївка, яка обійшлася йому у значну кількість живої сили. Тижнями росіяни намагаються взяти Часів Яр, вагоме місто на Донеччині.

Навіть тамтешні аналітики визнають, що стратегія Кремля з виснаження України грає проти нього самого. Вона дорого і криваво обходиться передусім самій російській армії. За словами керівника московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, ця стратегія може, зрештою, призвести до виснаження окупаційних сил і відкриття можливостей для українських контратак.

Несприятливою для прориву Путіна є й зміна ставлення союзників до України. З осені минулого року партнери затягували з допомогою. Втім, наприкінці квітня ситуація змінилася. У Вашингтоні нарешті був ухвалений законопроєкт про фінансування озброєння для України на понад 60 мільярдів доларів.

"Перспективи перемоги Росії в цьому році значно зменшилися внаслідок відновлення поставок зброї та допомоги", – підсумував Бен Баррі, старший науковий співробітник відділу сухопутних війн лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Крім того, зараз низка країн надає Києву дозволи на удари переданою зброєю по території Росії. А французький президент Макрон відверто заявляє про підготовку до відправлення в Україну військових інструкторів, і робить це попри погрози з боку Москви.

Незабаром також лідери "Великої сімки" зберуться в Італії, аби домовитися щодо надання кредитів Україні з використанням прибутків від приблизно 280 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку.

Рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова, економіста, міністром оборони замість свого давнього союзника Сергія Шойгу підкреслило потребу Росії вичавити більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається.

Крім того, у Кремля є проблеми із набором окупантів. Аби уникнути соціальної напруги Москва відмовилася від оголошення нової хвилі мобілізації, і зараз робить ставку на високу оплату за контракти. Втім, на думку Пухова, така політика не принесе успіху в Україні. Для справжнього прориву Кремлю потрібно набагато більше людей.

Нещодавно російський диктатор випадково проговорився про великі втрати своєї армії в Україні. Він сказав про те, що кожного місяця Росія втрачає 20 тисяч солдатів убитими і пораненими.