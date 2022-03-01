Палає нещадно: російський новітній ЗРК "Панцир" захопили військові у Миколаєві

Під Миколаєвом українські військові спершу захопили, а потім знищили російський новітній ЗРК "Панцир".

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, також відео публікують інші телеграм канали.

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