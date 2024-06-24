Окупант під час відступу добив свого пораненого товариша: в ISW проаналізували ситуацію

Нещодавно в мережі поширили кадри, на яких російський солдат страчує пораненого товариша по службі. Це є прикладом жорстокої культури, яка поширена в російській армії.

Про це інформують аналітики ISW.

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Російський солдат добив пораненого товариша

Аналітики зазначили, що на кадрах видно, як один російський військовий поранений ударом безпілотника з огляду від першої особи (FPV), а інший солдат страчує пораненого солдата в упор замість того, щоб спробувати перевірити поранення солдата.

Спроба або навмисне вбивство товариша по службі є непрофесійним, і ISW спостерігав випадки російського фрегінгу (військовий злочин), що демонструють безсердечне ігнорування життя власних солдатів Росії протягом усієї війни, як всередині Росії, так і серед російських військ на полі бою",

– йдеться в повідомленні.

Фахівці підкреслили, що фрегінг загалом свідчить про надзвичайно низьку дисципліну серед військ, розрив між командирами тактичного рівня та їхніми підлеглими, а також відверту зневагу до людського життя.

Там додали, що російський мілблогер 22 червня також повідомив, що командири різних підрозділів так званої "ДНР" жорстоко поводяться зі своїми пораненими підлеглими, і стверджував, що 1-ша слов'янська бригада "ДНР" (1-й армійський корпус "ДНР") утримує своїх власних поранених в умовах, схожих на тюремні у Донецьку, замість того, щоб надати їм необхідне лікування.