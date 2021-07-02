Російський олігарх українського походження помер у Москві після щеплення від COVID

21 червня у приватній клініці Лапіно помер український громадянин і російський олігарх Олег Бурлаков. ЗМІ повідомили, що він був щеплений російською вакциною, та якою саме – не повідомляється. Вже після цього він захворів на нову коронавірусну інфекцію.

Тіло зникло з моргу в невідомому напрямку. Правоохоронні органи ситуацію не коментують.

За інформацією джерел видання, Бурлаков в останній час проживав із Софією Шевцовою. у них залишилася малолітня донька.

Бурлаков закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Служив офіцером у Харкові, де у 90-ті роки почав займатися бізнесом. Його статки у 2021 році, за версією російського Forbes, оцінюються в розмірі 650 мільйонів доларів.

Свій капітал Бурлаков отримав від продажу акцій "Новоросцементу" та "Бурнефтегазу". У "Стройлесбанку" йому належали 75% акцій.

Олігарх був також власником лакофарбової фабрики Terpentin і інвестиційно-будівельної компанії "Імпульс".

Бурлакова називали одним з найбільш утаємничених учасників російського списку Forbes.

Останні згадки Бурлакова пов'язані зі 106-метровою парусної яхтою Black Pearl, що йому належала. Ця яхта працює на альтернативних джерелах енергії.