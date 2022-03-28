Російський опозиціонер попередив про безжалісні плани Путіна щодо України

Російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко повідомив, що Путін буде знищувати мирне населення, доки не відбудеться якоїсь зупинки.

Він повідомив, що російська армія не може здолати українських військових, які чинять героїчний опір. Через це нищать мирне населення і міста, а також погрожують ядерною зброєю.

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"Іншої опції, окрім як подальшої ескалації, я не бачу. Для нього (Путіна – 24 канал) якась спроба переговорів, якогось іншого виходу з цієї війни просто неможлива. Тільки ескалація. Він буде знищувати мирне населення, українські міста до тих пір, поки не відбудеться якоїсь зупинки", – розповів Ігор Яковенко.

Він повідомив, що переговори неможливі ні для Путіна, ні для Зеленського. Все через те, що путінський майданчик пропонує неможливі речі.

Крім того, опозиціонер зазначив, що Путін нічого не хотів би "відмотати" назад, оскільки, на думку кремлівського диктатора, все йде за планом, що все гаразд.

"Копатися в просторі між вухами цієї людини – справа досить невдячна. Тут потрібен психіатричний діагноз. А ставити його на відстані неможливо. Тут потрібні серйозні клінічні дослідження в стаціонарі тюремного типу. Я сподіваюся, що це станеться", – додав Яковенко.

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