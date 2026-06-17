Російський пасажирський літак подав сигнал лиха над Чорним морем і зник з радарів, – ЗМІ

Пасажирський літак російської авіакомпанії Smartavia, що виконував рейс із Сочі до Архангельська, подав сигнал лиха під час польоту над Чорним морем. Після передачі аварійного коду 7700 борт зник з радарів.

Наразі офіційної інформації про причини інциденту немає. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про зникнення літака з радарів?

За попередніми даними, літак виконував рейс 5N164 за маршрутом Сочі – Архангельськ. Борт вилетів з аеропорту Сочі близько 22:25 за місцевим часом.

Під час польоту екіпаж передав код 7700. Причини подачі такого сигналу наразі невідомі. Після передачі коду лиха літак перестав відображатися на радарах. За інформацією російських ресурсів, зв'язок із бортом був втрачений над акваторією Чорного моря.

На борту літака могли перебувати близько 189 осіб. Остаточна інформація щодо кількості людей на борту наразі уточнюється.

Офіційні представники авіакомпанії Smartavia та російські авіаційні служби поки не оприлюднили детальних коментарів щодо інциденту.

Варто зауважити, код 7700 є універсальним сигналом тривоги в цивільній авіації та може застосовуватися у випадках технічної несправності, пожежі, розгерметизації, проблем зі здоров'ям пасажирів чи членів екіпажу, а також інших надзвичайних обставин, які потребують негайного реагування диспетчерських служб.

Попередньо повідомляється, що екіпаж міг ухвалити рішення про повернення до аеропорту Сочі. Борт планує аварійну посадку.