Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що бригада літаків Ту-22М3 наразі дислокується на авіабазі "Біла" в Іркутській області. Бомбардувальник, що впав, міг злетіти саме з цього російського аеродрому.

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Що сталося з екіпажем Ту-22М3, який розбився?

Світан зазначив, що літак зазнав катастрофи під час навчально-тренувального польоту, і вона могла статися через те, що бомбардувальники вже є доволі старою технікою.

До слова. Зокрема, в районі авіабази "Біла" в Іркутській області Україна провела операцію "Павутина". Вона готувалась понад 1,5 року в умовах суворої секретності. 1 червня 2025 року 117 українських FPV-дронів одночасно атакували аеродроми "Біла", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Внаслідок операції було уражено 41 ворожий літак, зокрема Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та ДРЛВ А-50. Загалом, "Павутина" завдала росіянам збитків на понад 7 мільярдів доларів.

"Ту-22М3 міг впасти через відмову двигуна або керування. Однак керування там дубльоване, тому все ж таки сталася проблема із двигуном чи паливною системою. Тобто обидва двигуни відмовили і екіпажу довелося катапультуватись", – припустив військовий експерт.

Екіпаж бомбардувальника Ту-22М3, за його словами, складається з чотирьох людей – двоє сидять попереду, двоє – позаду. Коли з літаком виникають проблеми, може відбутися індивідуальне чи примусове катапультування.

Яка причина падіння Ту-22М3 в Іркутській області: дивіться відео

Командир екіпажу може примусово катапультувати всіх членів екіпажу. Спочатку оператора, потім штурмана, правого льотчика і після них катапультується сам командир екіпажу.

Катапультування доволі болюче, адже відбувається на великій швидкості. Тому у членів екіпажу після нього є небагато шансів залишитися здоровими. Особливо під час примусового катапультування, коли льотчик, штурман або оператор не встигають скомпонуватися. Тоді наслідки для здоров'я будуть дуже важкими,

– зазначив Роман Світан.

Льотчик-інструктор додав, що після цієї аварії Ту-22М3 на його екіпажі можна ставити хрест. Навіть якщо хтось із його складу вижив, стан здоров'я не дозволить йому продовжувати літати.

Що відомо про падіння російського літака Ту-22М3?

Російські пропагандистські пабліки повідомили, що 15 червня, виконуючи плановий навчально-тренувальний політ, розбився російський бомбардувальник Ту-22М3. Це сталося біля міста Свірськ в Іркутській області.

Відомо, що екіпаж, імовірно, встиг катапультуватися та вижив. За даними очевидців, пілоти нібито вистрибнули з літака з парашутами.

Щодо самого Ту-22М3, то він впав на березі річки Ангари. На місці його падіння виникла велика пожежа. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати відмова двигуна.

У міноборони Росії підтвердили падіння літака та зазначили, що він виконував політ без боєкомплекту.

Згодом з'явилося відео падіння російського бомбардувальника. Після цього у пабліках виникло припущення, що бомбардувальник не зумів набрати висоту після зльоту та в нього, імовірно, відмовили двигуни.