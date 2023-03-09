Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями: відео, як полонений окупант цитує Шевченка

Ті російські окупанти, які потрапляють у полон до ЗСУ, мають не лише можливість врятуватись від "м'ясорубки", на яку їх прирік режим Кремля, а й шанс на "перевиховання". Окупант Максим у полоні із задоволенням процитував Тараса Григоровича Шевченка.

Загарбники й досі бояться потужного слова українського генія. Це підтверджує той факт, що саме 9 березня вони обрали для своєї чергової масованої атаки по українських містах. У День народження Шевченка 24 Канал отримав від українських захисників відео, де полонений окупант цитує поему "Катерина".

Дивіться також Карма знайде окупантів, – "Тавр" пояснив, чому ЗСУ не мають вбивати полонених на знак помсти

Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями,

бо москалі — чужі люде, роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи, жартуючи кине;

Піде в свою Московщину, А дівчина гине,

– виразно процитував Шевченка москаль.

Російський полонений цитує Шевченка: відео

Відомо, що окупанта звати Максим і він бойовик з так званої "ЛНР". Старання Максима і його виразність – похвальні, але ось відповідати за воєнні злочини йому таки доведеться.

Настанови Тараса Шевченка українці пам'ятають і зроблять усе, аби їх пам'ятали вороги.

До теми Близько 10 000 росіян просилися в полон за програмою "Хочу жити": кого смерть лякає найбільше

Російські полонені

До слова, російські полонені, як тільки потрапляють у полон, "перевзуваються" блискавичними темпами. Вони готові розповідати усе, що їм відомо, жалітись на командирів, на брак боєкомплектів і їжі, бідкаються, що відступу їм не дають – розстрілюють свої ж.

Тож, у полоні вони відчувають себе більше людьми, ніж на волі. Ось і цитувати Шевченка для них не проблема. Вони й самі б раді більше ніколи не мати нічого спільного з москалями, тільки от шкіру з себе не здерти.