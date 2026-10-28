"На жаль, це станеться": Федоренко розкрив, коли Росія розробить власний аналог Starlink

Росія активно готується до повноцінного розгортання власної низькоорбітальної супутникової системи "Рассвет", яка покликана замінити американський зв'язок на передовій. Попри відсутність власних передових розробок у Кремля, загроза для лінії боєзіткнення виявилася набагато ближчою, ніж очікувалося.

Про це 24 Каналу розповів командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що поява такого зв'язку в окупантів здатна створити нові виклики на лінії фронту. За його словами, розробка проєкту під назвою "Рассвет" насправді повністю базується на ресурсах та технологічній базі іншої держави.

Коли Росія може розгорнути власний супутниковий зв'язок?

Нині система супутників ворога вже функціонує частково, проте ще не дає постійного інтернет-трафіку по всій лінії фронту чи на тимчасово окупованих територіях. Однак загарбники стрімко рухаються до повноцінного запуску.

Абсолютно очевидно, що 27-й рік – це той рік, коли Росія, на жаль, набуде власного супутникового зв'язку, який буде за своїми характеристиками, за моїм переконанням, не поступатися або не суттєво поступатися системі супутникового зв'язку Starlink,

– наголосив командир бригади.

Як пояснив військовий, держава-агресорка практично розгубила свій науково-технічний потенціал, тому самостійно створити низькоорбітальну супутникову мережу не здатна. Росія лише надає власну територію та природні багатства Китаю, який поступово поглинає її ресурси в економічний спосіб.

Якщо казати про систему "Рассвет", росіяни не спроможні щось придумать. Просто неспроможні. Все, що стосується супутникового зв'язку, має з російського там тільки назва "Рассвет". Все решта – це Китай,

– підкреслив Федоренко.

Він зауважив, що саме Китай створює комплектуючі, розробляє самі апарати, долучається до носіїв та виготовляє прийомні станції. Для Сил оборони це несе серйозну загрозу, оскільки стабільний зв'язок є фундаментом оперативного управління військами противника.

Федоренко підкреслив, що Україна вже веде перемовини із західними партнерами для отримання засобів придушення російського супутникового зв'язку. Важливо мати інструменти протидії заздалегідь, аби захистити ключові міста та стратегічні позиції від ворожих систем раніше, ніж окупанти почнуть їх масово застосовувати. Зокрема, союзникам необхідно консолідувати власні зусилля задля створення єдиної суверенної мережі.

"Ви маєте гроші, ви маєте технологію, ви маєте носії. Давайте всі разом під парасолькою Північноатлантичного альянсу зробимо військовий супутниковий зв'язок", – додав Федоренко.

Федоренко про "Рассвєт": дивіться відео