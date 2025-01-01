Чи міг насправді якийсь представник глави Кремля відвідати США з метою переговорів, сказав 24 Каналу політолог Тарас Загородній.

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Чому спецборт Путіна літав у США

Загородній не виключає, що справді могла бути планова ротація російських дипломатів. Однак цілком можливо, що якийсь представник Кремля все ж літав до США, щоб знову представити своє бачення закінчення війни.

Я думаю, що відповідь їм (росіянам – 24 Канал) категорично не сподобалася, тому що у них вже кардинальні суперечності з адміністрацією Трампа, принаймні те, що говорилося до цього,

– заявив політолог.

Адже, пояснив він, Росію категорично не влаштовує фіксація по лінії розмежування. Кремль хоче офіційної відмови від вступу України в НАТО, і коментувати це навіть почав особисто Путін. Також ворог бажає скорочення української армії, накладення зобов'язань не розробляти ракети та багато іншого.

І те, що про це ніхто не говорить, наголосив Загородній, дуже дратує росіян, оскільки ігноруються вимоги однієї людини – російського диктатора.

На Путіна можна тиснути

Політолог зауважив, що показовою є історія зі збиттям літака Embraer та реакція на це президента Азербайджану Ільхама Алієва. Очевидно, що, якщо на Путіна натиснути – то він починає метушитися.

Бачите, аж два рази телефонував Алієву,

– сказав Загородній.

На його думку, це не залишається непоміченим у США. З огляду на це, американці можуть заявити Китаю, щоб він змусив Путіна припинити війну – і зовсім не так, як того прагне російський диктатор.