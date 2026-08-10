У ГУР розповіли про російський аналог системи Starlink

Після того як Ілон Маск відключив для Росії Starlink, країна-агресорка зіштовхнулась з серйозними проблемами. Кремль намагається "імпортозамістити" американські супутники вітчизняною продукцією "Рассвет".

Про це сказав заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький у інтерв'ю "РБК-Україна".

Що кажуть у ГУР?

Журналісти зазначили, що росіяни нарощують виробництво реактивних дронів та продовжують виготовляти звичайні. Заступника начальника ГУР запитали, як окупанти будуть застосовувати їх під час здійснення атак.

Скібіцький відповів, що Москва може застосовувати БпЛА комплексно, зокрема, під час комбінованих ударів. Військовий зазначив, що планувати атаки вже не таке просто, як це було у 2023 – 2024 роках через розвиток технологій, які використовують.

За його словами, росіяни переходять на "Герань-4/5", тому що українська ППО успішно уражає "Герань-2" завдяки перехоплювачам.

Є активні спроби впровадження Mesh-мереж для онлайн-керування дронами. Крім того, Москва впроваджує "Рассвет" – фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалось їхніми планами,

– заявив Скібіцький.

Він розповів, що Кремль у березні 2026 року вже вивів на навколоземну орбіту 16 апаратів. У планах Росії – створити угруповання кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 у 2035 році.

Скібіцький додав, що наразі росіяни мають коротке вікно можливостей, щоб здійснювати атаки, коли супутник проходить над територією нашої країни. Коли окупанти виведуть велику їх кількість – ця система може працювати як Starlink і створити нові проблеми для України.

І вже йде дискусія, як з цим боротись,

– зазначив він.

Що відомо про "Рассвет"?

Компанія "Бюро 1440", яка відповідає за розробку супутника суттєво відстає від закладених термінів реалізації проєкту. Причина у нездатності Росії виробляти у потрібній якості та кількості необхідні складові. Попри 16 супутників, офіційна програма розгортання системи "Рассвет" передбачала, що наприкінці цього року у космосі мали бути 156 апаратів, а у 2027 ще 292.

Проте "Рассвет" серйозно поступається Starlink, як кількісно (Маск має понад 10 тисяч супутників), так і якісно. Російський аналог має набагато більшу вагу та габарити, що робить його менш ефективним.