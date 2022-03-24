Російський військовий корабель вранці зробив п'ять пострілів з бортової артилерії по Одещині

24 березня 2022 , 12:53
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Російські війська свого часу планували висадитися в Одесі. Але їхнім загарбницьким планам не судилося збутися. Тож вони вирішили обстрілювати регіон з кораблів.

Вранці 24 березня російські окупанти здійснили п'ять пострілів з корабельної артилерії в акваторії Чорного моря.

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Обстріли були в бік берегової смуги. Жоден з пострілів не влучив у ціль.

Українські військові такі обстріли пов'язують з тиском на цивільне населення регіону.

Автор: Ігор Саджениця