Російський військовий корабель вранці зробив п'ять пострілів з бортової артилерії по Одещині
24 березня 2022 , 12:53Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Російські війська свого часу планували висадитися в Одесі. Але їхнім загарбницьким планам не судилося збутися. Тож вони вирішили обстрілювати регіон з кораблів.
Вранці 24 березня російські окупанти здійснили п'ять пострілів з корабельної артилерії в акваторії Чорного моря.
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Обстріли були в бік берегової смуги. Жоден з пострілів не влучив у ціль.
Українські військові такі обстріли пов'язують з тиском на цивільне населення регіону.