Кремлівський журнал на тлі перемовин у Женеві закликав вдарити "по місцях концентрації еліт"

Напередодні нового раунду перемовин у Швейцарії журнал, який пов'язують із Кремлем, оприлюднив колонку із закликами до ударів по Європі, зокрема по "місцях прийняття рішень". У статті також обмірковували можливість застосування ядерної зброї.

Саме про таке мовиться в колонці журналу "Россия в глобальной политике". Цікаво, що до редакційної ради видання входять також глава МЗС Росії Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков.

Як росіяни закликають атакувати Європу?

Автором публікації під назвою "Миттельшпиль и стратегия на послезавтра" став політолог Сергій Караганов. У матеріалі він стверджує, що нинішній етап протистояння між Заходом і Росією нібито наближається до завершення, хоча, на його думку, тривав довше, ніж слід було.

Караганов висловлює жаль, що Москва, як він вважає, досі не вдалася до "активного ядерного стримування", яке називає єдиним способом вирішення так званої "європейської проблеми".

У статті автор заявляє, що відповіддю на дії Заходу мають стати жорсткіші кроки, зокрема удари по центрах ухвалення рішень, об’єктах критичної інфраструктури та військових базах європейських країн, які підтримують Україну.

Зауважимо! Серед потенційних цілей він прямо згадує й місця перебування політичних еліт, включно зі столицями держав, що володіють ядерною зброєю. Якщо ж такі дії не матимуть ефекту, Караганов пропонує бути готовими до "обмежених, але достатньо масованих" ударів ядерними засобами оперативно-стратегічного рівня.

Окремо він висловив ідею про необхідність позбавити Францію та Велику Британію доступу до ядерної зброї. Караганов і раніше публічно закликав до застосування ядерної зброї.



Російський журнал опублікував статтю із закликом бити по Європі / Скриншот

До речі, російський політолог ще у 2023 році пропонував завдати превентивного ядерного удару по Європі. А у 2024 році Кремль залучав його як модератора пленарного засідання Петербурзький міжнародний економічний форум за участі Володимир Путін, де Караганов неодноразово порушував тему можливого використання Росією ядерної зброї.

А які заяви щодо перемовин звучать від Росії на офіційному рівні?