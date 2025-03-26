Це повинно дозволити ЗРГК оперативно просуватися на складних ділянках. Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський припустив 24 Каналу, тягач якого танка використали росіяни.

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Як тепер працюватиме покращений "Панцир-СМ-СВ"

Російська армія використовує на фронті в Україні нову версію зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-СМ-СВ". Варто звернути увагу на причини створення саме такої версії, оскільки оригінальний ЗРГК базується на автомобільному шасі "КамАЗа". Проблемою такого комплексу була нестабільність при переміщенні або переїзді.

Через це попередній варіант іноді просто перевертався,

– наголосив ексофіцер Повітряних сил.

Замість автомобільного шасі в новій версії використовується гусеничний тягач, ймовірно, на базі Т-90. Це рішення обумовлене необхідністю покращити прохідність і стійкість комплексу, а також його здатність оперативно змінювати позиції, особливо в складних умовах.

Цікаво! Росіяни стверджують, що "Панцир-СМ-СВ" має супервластивості. як-от дальність виявлення радаром становить 75 кілометрів.

Росія має проблеми з дорогами, зокрема міжрегіональними, тому гусеничне шасі забезпечує значно кращу мобільність, особливо в умовах польових або важкодоступних територій, коли необхідно захищати певний об'єкт.

Це правильне рішення,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Оскільки українські комплекси "Бук" під час повномасштабного вторгнення вже продемонстрували свою ефективність завдяки здатності швидко займати вигідні позиції на місцевості, де інші комплекси на колесах не могли працювати.

Однак залишається питання, чи буде ця версія "Панцира-СМ-СВ" серійно вироблятися, і чи збереглися ті ж проблеми, які мали попередні моделі, зокрема слабка система радіолокації, що ускладнювала виявлення малих безпілотників.