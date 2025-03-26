Это должно позволить ЗРПК оперативно продвигаться на сложных участках. Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский предположил 24 Каналу, тягач какого танка использовали россияне.

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Как теперь будет работать улучшенный "Панцирь-СМ-СВ"

Российская армия использует на фронте в Украине новую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ". Стоит обратить внимание на причины создания именно такой версии, поскольку оригинальный ЗРПК базируется на автомобильном шасси "КамАЗа". Проблемой такого комплекса была нестабильность при перемещении или переезде.

Из-за этого предыдущий вариант иногда просто переворачивался,

– подчеркнул экс-офицер Воздушных сил.

Вместо автомобильного шасси в новой версии используется гусеничный тягач, вероятно, на базе Т-90. Это решение обусловлено необходимостью улучшить проходимость и устойчивость комплекса, а также его способность оперативно менять позиции, особенно в сложных условиях.

Интересно! Россияне утверждают, что "Панцирь-СМ-СВ" имеет суперсвойства. например дальность обнаружения радаром составляет 75 километров.

Россия имеет проблемы с дорогами, в частности межрегиональными, поэтому гусеничное шасси обеспечивает значительно лучшую мобильность, особенно в условиях полевых или труднодоступных территорий, когда необходимо защищать определенный объект.

Это правильное решение,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Поскольку украинские комплексы "Бук" во время полномасштабного вторжения уже продемонстрировали свою эффективность благодаря способности быстро занимать выгодные позиции на местности, где другие комплексы на колесах не могли работать.

Однако остается вопрос, будет ли эта версия "Панцирь-СМ-СВ" серийно производиться, и сохранились ли те же проблемы, которые имели предыдущие модели, в частности слабая система радиолокации, что затрудняло обнаружение малых беспилотников.